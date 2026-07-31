На щастя, у цей час співробітники перебували в укриттях – загиблих і постраждалих немає. Про це мовиться у заяві "Нової пошти".

Що відомо про наслідки удару по терміналу "Нової пошти" у Полтаві?

Зараз триває ліквідація наслідків. Детальну інформацію щодо пошкодженого вантажу компанія пообіцяла встановити найближчим часом.



"Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. "Нова пошта" вже залучила резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці", – наголосили у компанії.

Також там додали, що актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".