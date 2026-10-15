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15 жовтня, 10:58
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Оновлено - 11:11, 15 жовтня

Знищено 6 винищувачів Су-34 на аеродромі "Борисоглєбськ"

Софія Рожик

Військово-морські сили України завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Внаслідок цієї атаки вдалося знищити одразу шість російських бомбардувальників Су-34М.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Що відомо про атаку

Успішну операцію на території країни-агресорки здійснили за допомогою ракет "Нептун" українського виробництва у ніч на 15 жовтня.

Ціллю стали саме ті літаки, які Росія регулярно використовує для атак на українські міста та позиції військових.

"Борисоглєбськ" є важливою базою для російської авіації, звідки злітають бомбардувальники для скидання керованих авіабомб. Втрата одразу шести бортів Су-34М є суттєвим ударом по спроможностях тактичної авіації окупантів на цьому напрямку. 

Нагадаємо, що військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області ввечері 14 жовтня опинився під ракетним ударом. На території стратегічного об'єкта спалахнула сильна пожежа після серії вибухів.

За інформацією російських телеграм-каналів, у напрямку військового летовища прямували від двох до чотирьох ракет. Через рух повітряних цілей у сусідній Ростовській області також вмикали сирени тривоги.

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