Тихий крах: підтримка ультраправих впала на 56% після українських ударах по дата-центрах

Українські удари по російських дата-центрах суттєво послабили позиції популістських сил у країнах Заходу. Штучна онлайн-підтримка ультраправих партій у Європі після знищення цифрових об'єктів ворога впала на 56%.

Про деталі "ботосфери" Кремля та її уразливість розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в ефірі 24 Каналу.

Штучна підтримка та провал ботоферм

За його словами, ультраправі та популістські сили у Європейському Союзі зростають через міграційні проблеми, на яких активно паразитує російська пропаганда. Традиційні політики роками ігнорували ці питання, що створило сприятливе підґрунтя для радикалів у Франції, Німеччині, Чехії та Словаччині.

Реальний рівень популяризації багатьох ультраправих сил виявився штучно накрученим російськими ботфермами, які функціонували завдяки серверній інфраструктурі агресора.

Коли Україна знищила декілька дата-центрів в Росії, трафік підтримки онлайн "Альтернативи для Німеччини" впав на 56%,

– наголосив Олександр Леонов.

Аналогічне падіння анонімної онлайн-підтримки та зникнення низки проросійських блогерів зафіксували й у США серед прихильників руху MAGA. Це підтверджує системний вплив кремлівської ботосфери на демократичні вибори та суспільний розкол у Західних державах.

Раніше повідомлялося, що жовтневі удари по російських дата-центрах також порушили роботу банківських сервісів. Зокрема, 14 жовтня дрони влучили в датацентр "Сбербанку" у Балакові Саратовської області.