Знищення російського корвета "Меркурій" поблизу Лівії — не лише втрата бойового корабля, а й удар по інтересах Москви в Африці. Росія використовувала кораблі в регіоні для супроводу логістичних суден, які перевозять зброю та інші вантажі.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.

Чому корвет "Меркурій" міг так потужно детонувати?

За словами Плетенчука, бойовим кораблям такого типу не потрібно перевозити додаткову зброю, щоб спричинити масштабну детонацію під час ураження. Вони мають достатній власний боєзапас.

Таким кораблям бойовим навіть не треба перевозити якусь додаткову зброю, щоб так феєрично здетонувати, у них власного боєзапасу вистачає – там є чому детонувати,

– пояснив речник ВМС.

Чому Росія так зацікавлена у присутності в Африці?

Плетенчук наголосив, що російські інтереси в регіоні пов'язані не лише із присутністю в Середземномор'ї, а й з амбіціями в Африці. Там досі діють структури, пов'язані з ПВК "Вагнер", а Москва має низку інших геополітичних та економічних інтересів.

Російська присутність у Середземномор'ї, за словами речника, не менш важлива, ніж на Балтиці. Упродовж тривалого часу російські кораблі були відсутні в цьому регіоні, однак повернулися приблизно два тижні тому.

Для чого Росії потрібні кораблі в Середземномор'ї?

Росія використовує судна для логістики, зокрема перевезення зброї до Африки та вивезення звідти різних вантажів і цінностей. Такі судна потребують супроводу, тому російські військові кораблі залучають до охорони морських конвоїв.

Плетенчук зазначив, що не всі країни Середземномор'я готові надавати російським суднам можливість дозаправлятися та поповнювати запаси. Серед тих, де росіяни можуть розраховувати на таку підтримку, він назвав Лівію та Єгипет. Через це російські конвої часто супроводжують танкери, а їхні маршрути пролягають навколо Європи.

Раніше 24 Канал повідомляв, що українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" поблизу Лівії та уразили суховантаж MV ANGARA.

Судно проєкту 20380 взяли на озброєння лише у 2023 році, тому його втрата стала першим безпрецедентним знищенням сучасного бойового корабля РФ у цьому регіоні.