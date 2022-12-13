Відомі нові деталі знищення крейсера "Москва" українським "Нептуном"

Потоплення крейсера "Москва" – одна з найбільш значущих подій 2022 року. Вона не лише сильно та болюче вдарила по Владіміру Путіну і його армії, але й суттєво підняла бойовий дух українців.

Попри те, що з дня, коли "Москва" нарешті пішла на дно, минув не один місяць, затоплення крейсера і досі оповито таємницями. Журналісти встановили нові подробиці спецоперації ЗСУ, результатом якої стало знищення легендарного російського крейсера.

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З'ясувати нові подробиці вдалося після спілкування з людьми, які добре знайомі з перебігом спецоперації.

Росіяни хибно недооцінювали ЗСУ

Того дня, 13 квітня 2022 року, небо над морем було затягнуте важкими хмарами, через що було неможливо провести якусь розвідку ні літаками, ні безпілотниками, ні оптичними супутниками, а під рукою в оператора комплексу "Нептун" на Одещині були тільки звичайні радари, які майже не бачать цілей далі, ніж за 18 кілометрів. Через це команда російського крейсера була впевнена, що перебуває у повній безпеці.

Вони розуміли, що з неба їх не видно, з берега теж. Плюс вони мають дуже серйозні комплекси ППО на борту та інші системи захисту. Тож вони підпливли на 120 кілометрів до українського берега. І ця самовпевненість їх і згубила,

– розповідає один з українських ракетників, причетний до створення "Нептуна".

Українцям допомогла природа

На бік України несподівано стала сама природа. Хмари, які приховували російське судно, допомогли виявити його, оскільки сигнал радара відбився від них до води, а від води назад до хмар.

"У нас на момент вторгнення не було загоризонтних радарів, і Росія про це знала. Але оскільки хмари стояли дуже низько і сигналу з цього коридору між водою та хмарами нікуди було подітися, радар несподівано добив до Москви", – пояснив співрозмовник видання.

Крім того, росіяни були настільки впевнені у власній недосяжності для ЗСУ, що, ймовірно, навіть не активували системи ППО.

Українці до останнього не знали, чи влучили

За розрахунками українських ракетників, політ "Нептунів" на таку відстань має становити трохи більше за 6 хвилин, проте після пуску двох ракет було неможливо встановити ступінь завданих ними пошкоджень. Одне з джерел стверджує, що оператори "Байрактарів" не могли вилітати для верифікації влучення, оскільки над хмарами вони нічого не побачили б, а під ними ставали легкою ціллю.

Тому ніхто не знав, чи вдалося влучити. Але потім надійшли дані, що Москва дала повний вперед. Це означало, що щось сталося,

– згадує він.

Водночас у бік корабля одночасно з різних боків попрямували 4 судна, проте на морі почався несподіваний шторм, і будь-які рятувальні операції дуже ускладнились. Коли українські військові дізналися, що з Криму вийшов буксир, стало очевидним, що ситуація на крейсері критична.

Що відомо про "занурення" Москви