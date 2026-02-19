На Донеччині українські захисники знищили російську систему ППО: кадри яскравого влучання
- Оператори Сил безпілотних систем уразили зенітний ракетний комплекс "Оса" на Донецькому напрямку.
- Точний удар по системі "Оса" здійснили пілоти 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis.
Оператори Сил безпілотних систем на Донеччині знищили одну з наймасовіших систем ППО Росії. Вона служила для прикриття підрозділів та важливих об'єктів збройних сил Росії.
Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.
Читайте також Сили оборони зачистили східну частину Гришиного на Донеччині від окупантів
Як СБС знищили комплекс "Оса"?
Точний удар по російській мобільній системі ППО "Оса" здійснили пілоти 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis. Ворог використовував цю систему, щоб прикривати від авіації, крилатих ракет і БпЛА важливі об'єкти російської армії.
Зауважте! Зенітний ракетний комплекс "Оса" – це комплекс протиповітряної оборони малого радіусу дії. Він оснащений шістьма ракетами та досягає цілі до 10 кілометрів і до 5 кілометрів у висоту. Це одна з найпопулярніших у використанні російських систем ППО.
Як Сили безпілотних систем знищували "Осу": дивіться відео
Що відомо про втрати ворога?
Україна продовжує завдавати значних втрат російській армії, відбиваючи атаки та знищуючи ворожі позиції: лише за останню добу, 17 лютого, ліквідовано 740 окупантів. Загальні втрати противника, за даними Генштабу ЗСУ, перевищують 1,25 мільйона осіб, а також сотні одиниць техніки та озброєння.
Військовий оглядач Іван Тимочко наголосив, що високі втрати російських військ на фронті значною мірою пов’язані з ефективністю українських дронів та тактикою ЗСУ. Водночас ключовим фактором є те, що Росія просто не встигає поповнювати свій особовий склад, через що її можливості для наступальних операцій значно обмежені.
Також блокування терміналів Starlink суттєво зменшило штурмові дії Росії та спричинило рекордні втрати військових, підвищивши співвідношення втрат до 13:1 на користь України. Підрозділи противника втратили можливість координувати атаки глибоко в тилу, а відновлення альтернативного зв'язку у ворога займе кілька місяців, що дає ЗСУ значну стратегічну перевагу.