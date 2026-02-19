На Донеччині українські захисники знищили російську систему ППО: кадри яскравого влучання

Оператори Сил безпілотних систем на Донеччині знищили одну з наймасовіших систем ППО Росії. Вона служила для прикриття підрозділів та важливих об'єктів збройних сил Росії.

Про це повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ.

Читайте також Сили оборони зачистили східну частину Гришиного на Донеччині від окупантів

Як СБС знищили комплекс "Оса"?

Точний удар по російській мобільній системі ППО "Оса" здійснили пілоти 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis. Ворог використовував цю систему, щоб прикривати від авіації, крилатих ракет і БпЛА важливі об'єкти російської армії.

Зауважте! Зенітний ракетний комплекс "Оса" – це комплекс протиповітряної оборони малого радіусу дії. Він оснащений шістьма ракетами та досягає цілі до 10 кілометрів і до 5 кілометрів у висоту. Це одна з найпопулярніших у використанні російських систем ППО.

Як Сили безпілотних систем знищували "Осу": дивіться відео

Що відомо про втрати ворога?