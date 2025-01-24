Розвідка ГУР знищила російську РЛС “ґармонь” і фахівців, що її обслуговували

ГУР МО України знищило російську РЛС “ґармонь” та її обслугу на окупованій території Запоріжжя. Після неуспішної першої атаки, розвідники завдали повторного удару, ліквідувавши техніку та військових.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. Воїни підрозділів активних дій ГУР МО України продовжують ефективно знищувати ворожі технічні засоби на окупованих територіях.

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Відіграно останній акт “ґармоні”

Нещодавно розвідники виявили російську радіолокаційну станцію 1Л122 “ґармонь”, яка використовувалась для радіотехнічної розвідки в Запорізькій області. Це обладнання є одним з ключових елементів російської військової інфраструктури на передовій.

Удар по “ґармоні”: дивитися відео

Перша спроба ураження РЛС не була успішною через несприятливі погодні умови, які ускладнили точність удару. Однак вибух, що стався під час атаки, змусив російських військових евакуювати техніку. Вони швидко розібрали РЛС, завантажили її на автомобіль і намагались залишити місце події. Однак розвідники не дали ворогу шансів на втечу.

У результаті повторного удару українськими військовими було знищено не лише саму РЛС “ґармонь”, а й автомобіль, що перевозив техніку, а також всю обслугу – групу російських фахівців, які відповідали за радіотехнічну розвідку.