Що найбільше прикривають росіяни у Бердянську: Дудукалов розповів про російські системи ППО

Нещодавно бійці Сил спеціальних операцій знищили російський комплекс С-300. Ця техніка прикривала воєнний полігон противника в тимчасово окупованому селі Новопетрівка, що неподалік від Бердянська.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що ураження ЗРК С-300 дуже серйозна операція. Окупанти докладають багато зусиль, щоб прикривати узбережжя та околиці Бердянська, адже неподалік є й аеропорт.

Дивіться також Аби могли воювати: які табори проводять росіяни для дітей в окупованому Бердянську

Передислокації противника

Віктор Дудукалов зазначив, що передислокації росіян пов'язані з переміщенням протиповітряної оборони. Зазвичай це відбувається вночі.

Була інформація, що з окупованої території певні сили йшли в напрямку Курська. Рухи противника всередині відбуваються постійно, адже вони не встигають робити передислокації на фронті,

– сказав заступник голови Бердянської районної ради.

Він підкреслив, що військова ситуація в окупантів не настільки хороша, як їм би цього хотілось. Знищення Силами оборони російського ППО – це оголення великої частини периметра для майбутніх уражень противника.

Як далеко від Бердянська розташоване село Новопетрівка: карта