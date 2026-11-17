Росія продовжує зазнавати значних втрат у військовій техніці на полі бою. В Сухопутних військах показали, як уражають російську артилерію та логістику.

Військові опублікували результати роботи у власних соцмережах.

Що можна побачити на відео?

На кадрах видно роботу 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Екіпажі ударних дронів підрозділу методично вибивають ворожу артилерію та логістику.

За кілька точних вильотів окупанти залишилися без самохідної "Акації" та ще трьох гармат — "Мста-Б", "Гіацинт-Б" і Д-30,

– написали у Сухопутних силах.

Також під обстріл потрапив ворожий екіпаж, який не встиг втекти.

Українські дрони уражають ворожу техніку: дивіться відео

Також росіяни зазнають колосальних втрат у живій силі. Нагадаємо, у Генеральному штабі повідомили, що за минулу добу армія агресора втратила вбити та пораненими 2560 військовослужбовців.