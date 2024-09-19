Удари по об'єктах в тилу посилюють тиск на окупантів, – аналіз ISW про знищення складів ворога

Удари по тилових об'єктах ворога на території Росії тисне на окупантів та підриває їхню змогу наступати. Тепер Кремль може стикнутися з погіршенням логістики.

Про це пишуть аналітики ISW. У звіті додають, що подібні дії українських захисників вже раніше змушували військове керівництво Росії змінювати логістику.

Важливо Удар по росіянах у Торопці має усі шанси стати рекордним і увійти в історію, – Defense Express

Як удар по складу в Торопці вплине на ситуацію на фронті

Уночі 18 вересня українські спецпризначенці провели успішну спецоперацію та знищили склад боєприпасів у місті Торопці Тверської області. Це може мати суттєвий вплив на театр бойових дій.

Аналітики нагадали, що влітку 2022 року Сили оборони завдали серії ударів реактивними системами HIMARS по російських складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях України. Тоді російське командування почало розосереджувати арсенали, що знизило ефективність логістики та можливості росіян наступати.

В ISW припускають, що удари по складах боєприпасів на території Росії, подібні за характером і масштабами до атаки в Торопці, можуть змусити російське військове командування ухвалити аналогічне рішення про реорганізацію та розосередження систем підтримки й логістики для пом'якшення наслідків таких ударів.

Російські військові, скоріш за все, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення шляхом створення укриттів. Зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного потенціалу України із завдання ударів на великі відстані, може дозволити ЗСУ більш ефективно використовувати такі вразливості ворога,

– наголосили аналітики.

В Інституті вивчення війни нагадали, що раніше українські військові знищили склад боєприпасів у Воронезькій області. Відтак, аналітики вважають, що майбутні удари Сил оборони по російських складах боєприпасів і ракет можуть знищити значну частину матеріальних запасів росіян.

Загалом, це вплине на наступальні можливості російської армії на всьому театрі бойових дій. Як вважають аналітики, такий розвиток подій можливий, якщо ЗСУ володітимуть матеріальною базою, можливостями та дозволом на проведення масштабної кампанії із завдання ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення і підтримки на території Росії.