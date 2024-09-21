Сотні українських БпЛА рознесли ще один російський склад: військове зведення від Світана

У ніч з 20 на 21 вересня БпЛА рознесли ще один російський склад у Тверській області. Це сталось за 2 дні після того, як був знищений ще один стратегічний склад боєприпасів у тому ж регіоні.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що новий знищений склад розташовувався південніше попереднього.

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Удар по новому складу

Світан зазначив, що частина стратегічних складів розташована на поверхні, частина в бункерах під землею. Кілька днів тому був уражений 107 склад у Тверській області. Супутникові знімки показують, що там уже нічого не залишилось. Південніше 107 складу був розташований 23 склад. Там було приблизно 750 000 снарядів.

Відбувається робота по складах росіян нашими дальніми засобами ураження. Це або реактивні БпЛА, або ракети, як от "Грім", аби підняти склади, що розташовані під землею. Це може зробити тільки тандемний боєприпас. Продовжується робота наших спецслужб – ГУР, СБУ, ССО тощо щодо знищення стратегічних складів ворога,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Стратегічні склади росіян

За словами військового експерта, в таких складах зберігається недоторканний запас. Його в основному опускають під землю, аби прикривати країну в дуже поганому стані. Це мінусування стратегічних запасів. Ці ж склади росіяни почали використовувати в ролі транзитних. Це заборонено. Такі склади не можна використовувати в ролі транзитних.

"На транзитному складі завантаження, розвантаження, перезавантаження відбувається на землі. Їх підірвати дуже легко, й вторинна детонація може підірвати й підземні склади. Після того, як росіяни почали використовувати підземні стратегічні склади як транзитні, ми їх піймали. Наша розвідка визначає перевезення великої кількості вантажів, потому відбувається знищення", – наголосив льотчик-інструктор.