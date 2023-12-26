Обстановка в Криму – вибухово-феєрична, – Гуменюк про знищення ВДК "Новочеркаськ"
У тимчасово окупованій Феодосії вночі лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що вибухав у росіян великий десантний корабель "Новочеркаськ".
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що в росіян у Феодосії обстановка "феєрична", пише 24 Канал.
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Що заявила Гуменюк про ліквідацію "Новочеркаська"
Навіть вибухово-феєрична я б сказала (обстановка – 24 Канал). Тому що дійсно вибух був потужний. Детонація довготривала. Пожежа масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнених даних,
– заявила Гуменюк.
Вона пояснила, що військові провели бойову роботу й це половина справи. Адже далі треба буде зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів.
Наталія Гуменюк пояснила, що така велика детонація спричинена не просто пальним або боєкомплектом корабля.
"Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони зараз використовуються ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, для транспортування важливих вантажів (що вони не можуть собі дозволити іншим способом). Пам'ятаємо, що у них є складнощі з використанням й славнозвісного Керченського мосту, й інших транспортно-логістичних маршрутів", – розповіла речниця.
За її словами, ймовірно, це був такий собі повністю упакований "різдвяний подарунок".
Що відомо про знищення "Новочеркаська"
- Вночі проти 26 грудня у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи, було чутно детонацію.
- Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук розповів, що цього разу услід за крейсером "Москва" прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ". Генерал-лейтенант подякував усім причетним за філігранну роботу.
- Повітряні сили ЗСУ вранці розповіли, що орієнтовно о 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" в районі Феодосії.