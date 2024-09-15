Відмінна робота "буданівців" у Чорному морі: військове зведення від Світана

ГУР під керівництвом Буданова продемонструвало кадри з деталями операції в Чорному морі. У її ході вдалось знищити винищувач Су-30МС і російські локатори на бурових вишках.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що ці атаки відбувались під керівництвом ГУР.

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Атака ГУР

Світан зазначив, що атака під керівництвом ГУР на бурові вишки, де перебували російські бійці, російські системи дальнього радіолокаційного зв'язку. Вони використовують гідролокатори, намагаючись визначити наші катери, рух кораблів, для того, щоб потім завдати удар.

Стояли системи, які практично блокували системи морської навігації по нашому морському шляху. Ці бурові установки давно просились знищити себе. Була проведена атака під керівництвом ГУР із залученням додаткових сил, і завдання було виконане,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Удар по вишках

За словами військового експерта, були знищені бурові вишки, системи радіоконтролю, й ще й під удар потрапив російський Су-30МС, який також знищений разом із екіпажем. Відмінна робота наших розвідників.

"Це ще раз доводить важливість саме цієї структури у складі СОУ, які виконують роботу в глибокому тилу ворога або принаймні з великим радіусом ураження", – наголосив льотчик-інструктор.