Знищено склад боєприпасів і 3 самохідні гармати "Гіацинт-С": втрати ворога на Півдні за 3 червня

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на Півдні. 3 червня вони спопелили ворожий склад боєприпасів та 3 самохідні гармати "Гіацинт-С".

Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь". Захисники зазначили, що ворог не має успіхів у просування на суші.

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Втрати ворога на Півдні за 3 червня

В ОК "Південь" розповіли, що вже 100 добу українські захисники та захисниці мужньо протистоять повномасштабному вторгненню російських окупантів. Сили оборони Півдня продовжують нищити ворога і тримати свої позиції.

Не маючи успіху в просуванні по суші, загарбники 3 червні завдали повітряного удару парою гелікоптерів Ка-52 по позиціях наших бійців. На щастя, втрат серед особового складу не було.

Водночас в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебувають 3 ракетні кораблі, 1️ підводний човен та також 5️ великих десантних кораблів. Саме з підводного човна росіяни ввечері випустили ракети по українських містах.

Одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще 3 крилаті ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною,

– мовиться у повідомленні.

Ракетно-артилерійські підрозділи сил оборони за добу знищили:

19 загарбників,

гаубицю "Мста-Б",

3 самохідні гармати "Гіацинт-С",

склад боєприпасів.

Решта втрат росіян наразі уточнюється.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Росія продовжує зазнавати нищівних втрат в Україні

Від початку повномасштабної війни росіяни зазнають в Україні колосальних втрат. Станом на 3 червня наші героїчні захисники та захисниці ліквідували орієнтовно 30,95 тисячі окупантів. Втрати загарбників можуть бути значно більшими, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями.

Окрім особового складу, окупаційна армія втрачає сотні одиниць техніки, яка подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, бійцям ЗСУ вдалося спопелити:

1367 танків;

3366 бойових броньованих машин;

675 артилерійських систем;

207 реактивних систем залпового вогню;

95 засобів ППО;

210 літаків;

175 гелікоптерів;

535 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

121 крилату ракету;

13 кораблів та катерів;

2329 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

51 одиницю спеціальної техніки.

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