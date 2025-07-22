Знищено те, що створювалося як запит Євромайдану, – НАБУ про ухвалений Радою законопроєкт

У НАБУ прокоментували рішення Верховної ради про фактичну ліквідацію Бюро. У відомстві зазначили, що це рішення суперечить запитам Революції Гідності.

НАБУ та САП закликають президента ветувати рішення Верховної Ради. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що кажуть про свою ліквідацію у НАБУ та САП?

Голосами 263 депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура як така – те, що створювалося на запит Євромайдану, суспільства,

– заявили у НАБУ та САП.

Там додали, що це загроза євроатлантичним прагненням України. Незалежні інституції, за їх словами, переводяться у "залежний стан".

У НАБУ та САП закликали президента України Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт.

Там нагадали, що НАБУ та САП гарантували незалежність задля ефективної боротьби з високопосадовою корупцією.

Також, за словами представників відомств, НАБУ та САП коментували і давали свої коментарі щодо справ, що зараз проти них ведуться. Навіть такі випадки, про які заявляли, наприклад у СБУ, якщо будуть доведені у суді, на думку Бюро, не є достатньою підставою для ліквідації усієї антикорупційної вертикалі.