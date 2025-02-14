Звідти Росія запускала дрони: Повітряні сили знищили опорний пункт на Курщині

У Генштабі повідомили про удар по Курщині. Це частина системних заходів ЗСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Що уразили ЗСУ на Курщині 13 лютого

Як повідомили в Генштабі, участь в атаці взяли ПС.

Повітряні Сили 13 лютого завдали високоточного удару по військовому об'єкту росіян поблизу села Єлизаветівка Курської області.

В результаті удару знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади. Росіяни використовували його для запуску дронів, які атакували наших захисників у Сумській області.

Цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки. Збройні Сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати всі ворожі формування, які загрожують безпеці нашої держави,

– написали в Генштабі.

Днями Володимир Зеленський говорив із Сирським про кадрові зміни в Повітряних силах.