Звідти Росія запускала дрони: Повітряні сили знищили опорний пункт на Курщині
- Повітряні Сили України завдали удару по військовому об'єкту росіян.
- Росіяни використовували знищений пункт для запуску дронів.
У Генштабі повідомили про удар по Курщині. Це частина системних заходів ЗСУ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.
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Що уразили ЗСУ на Курщині 13 лютого
Як повідомили в Генштабі, участь в атаці взяли ПС.
Повітряні Сили 13 лютого завдали високоточного удару по військовому об'єкту росіян поблизу села Єлизаветівка Курської області.
В результаті удару знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади. Росіяни використовували його для запуску дронів, які атакували наших захисників у Сумській області.
Цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки. Збройні Сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати всі ворожі формування, які загрожують безпеці нашої держави,
– написали в Генштабі.
Днями Володимир Зеленський говорив із Сирським про кадрові зміни в Повітряних силах.