Знищуємо склади, розвінчуємо російські фейки: як ЗСУ контратакують у Луганській області
Ситуація на Луганщині залишається вкрай складною. Втім, ЗСУ продовжують виснажувати окупантів й боротися з ворожою пропагандою.
Періодично з Луганщини інформують про так звану "бавовну". Допомагають партизани, вони активно працюють. Про це 24 Каналу сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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"Нещодавно була пошкоджена розподільча шафа на залізничній колії, яка на тиждень вивела з ладу можливість перекидання особового складу чи боєкомплекту залізницею. Вони знову перейшли на фури, що, в принципі, дає певну затримку у перекиданні", – сказав Гайдай.
Білогорівка – під контролем ЗСУ
Що ж до Білогорівського напрямку, росіяни там намагаються накопичувати боєкомплект для масованого артобстрілу. Але наші Сили оборони все це бачать та завдають вогневого ураження. За останні декілька днів було знищено 2 склади.
Традиційно для себе, ворог продовжує вдаватися до відвертої брехні та жалюгідних фейків. Так, росіяни заявляли, що вже "захопили Білогорівку". Як зауважує Гайдай, пропаганда у них спрямована на підтримку власних бійців. Великого успіху російська армія не має, але мотивувати солдатів треба.
Окремі підрозділи вони беруть у певний інформаційний вакуум, не дають можливості спілкуватися один з одним. Тоді вони розповідали б про справжній стан речей на фронті та реальні втрати – це розповсюджувало б панічні настрої,
– стверджує голова Луганської обласної військової адміністрації.
Гайдай наголосив: у Білогорівці жодного успіху окупанти не мають. Українські захисники навіть записали відеозвернення, щоб розвінчати вкид. "Наші нацгвардійці розвінчали чергові фейки від росіян", – акцентував Сергій Гайдай.
Окупанти гатять з усього, що можна
- Російські загарбники здійснюють наступальні дії на Луганщині. Ситуація в області є дуже важкою, але контрольованою ЗСУ, які героїчно відбивають атаки окупантів.
- За словами Гайдая, найважча ситуація на фронті зараз у напрямку Кремінної. Росія веде активні наступальні дії та підключає важку техніку, але українські воїни контролюють ситуацію.
- "Окупанти постійно гатять з важких "Калібрів", атакують і підключають важку техніку, танки. Вони намагаються розвивати певний успіх на цьому напрямку, але зараз попри те, що нашим бійцям важко, вони повністю контролюють ситуацію", – повідомив він.
- Голова Луганської ОДА зауважив, що росіяни планують наступ на Лиман. Але Гайдай запевнив: "Росіяни зупиняються там, де їх зупиняють наші захисники".
- Посадовець додав, що зараз ЗСУ обороняються, але коли отримають важке озброєння, то зможуть здійснювати контрнаступ та розбивати російські війська.