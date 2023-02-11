Знищуємо склади, розвінчуємо російські фейки: як ЗСУ контратакують у Луганській області

Ситуація на Луганщині залишається вкрай складною. Втім, ЗСУ продовжують виснажувати окупантів й боротися з ворожою пропагандою.

Періодично з Луганщини інформують про так звану "бавовну". Допомагають партизани, вони активно працюють. Про це 24 Каналу сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Нещодавно була пошкоджена розподільча шафа на залізничній колії, яка на тиждень вивела з ладу можливість перекидання особового складу чи боєкомплекту залізницею. Вони знову перейшли на фури, що, в принципі, дає певну затримку у перекиданні", – сказав Гайдай.

Білогорівка – під контролем ЗСУ

Що ж до Білогорівського напрямку, росіяни там намагаються накопичувати боєкомплект для масованого артобстрілу. Але наші Сили оборони все це бачать та завдають вогневого ураження. За останні декілька днів було знищено 2 склади.

Традиційно для себе, ворог продовжує вдаватися до відвертої брехні та жалюгідних фейків. Так, росіяни заявляли, що вже "захопили Білогорівку". Як зауважує Гайдай, пропаганда у них спрямована на підтримку власних бійців. Великого успіху російська армія не має, але мотивувати солдатів треба.

Окремі підрозділи вони беруть у певний інформаційний вакуум, не дають можливості спілкуватися один з одним. Тоді вони розповідали б про справжній стан речей на фронті та реальні втрати – це розповсюджувало б панічні настрої,

– стверджує голова Луганської обласної військової адміністрації.

Гайдай наголосив: у Білогорівці жодного успіху окупанти не мають. Українські захисники навіть записали відеозвернення, щоб розвінчати вкид. "Наші нацгвардійці розвінчали чергові фейки від росіян", – акцентував Сергій Гайдай.

Окупанти гатять з усього, що можна