Зниження енергозалежності та зростання податків: експерт прокоментував поділ "Укрнафти"

В результаті поділу "Укрнафти" вийде дві нафтогазовидобувні компанії, які будуть мотивовані нарощувати видобуток. А це означає зростання рентних та інших бюджетних платежів та зниження енергозалежності.

Про це у своїй колонці "Хто виграє від розподілу "Укрнафти"?" пише директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"У медіаефірі та соцмережах шириться зрада, мовляв, НАКу залишаться коріння, Коломойському з партнерами – суцільний шоколад. Основну несправедливість багато хто бачить у тому, що згідно з планом поділу, "Привату" відходить нафтовидобуток у Східній Україні та мережа АЗС, а "Нафтогазу" – газовий бізнес та нафтовий на Заході України. Стверджують, що східні родовища потужніші та перспективніші, а на Заході Борислав уже давно не сміється. Одним з основних мотиваторів поділу є невирішеність питання з реалізацією нафти, яку можна переробити лише на контрольованому тим же "Приватом" Кременчуцькому НПЗ. Що робитиме з нафтою НАК? Проситися на переробку до Коломойського?", – наголосив експерт.

За його словами, оцінку активів "Укрнафти" вже провели міжнародні аудитори. Проте не варто забувати про борг "Нафтогазу" за 8-9 млрд кубометрів газу, які держхолдинг має повернути "Укрнафті". У сьогоднішніх цінах це 8-9 млрд доларів, і це більше, ніж коштує вся "Укрнафта" з її родовищами, заправками та всім іншим.

"Головне: газ чи гроші винні не Коломойському, це борг НАКу перед "Укрнафтою", в якій самому НАКу належить половина акцій. І борг цей НАК концептуально не заперечує. Там є різні думки щодо обсягів і ціни, але всі розуміють – газ був використаний і його (або гроші) треба повертати. Усі розуміють і те, що 8-9 млрд доларів – цифра абсолютно непідйомна і нереальна. Тим часом суд, де зараз знаходиться розгляд, може винести лише два варіанти рішення – повернення газу або повернення грошей виходячи з ринкової ціни. Виходом із цієї ситуації розглядають підписання мирової угоди із взаємно прийнятними параметрами", – пише Сергій Куюн.

За його словами, ті інсайдери, з ким вдалося поспілкуватися, вірять, що акціонери здатні розійтися без будь-яких мільярдних виплат, які лякають усіх.

В результаті розділу "Укрнафти" вийде дві нафтогазовидобувні компанії, які будуть мотивовані нарощувати видобуток. А це означає зростання рентних та інших бюджетних платежів, зниження енергозалежності з усіма витікаючими. Казна також оперативно можливо отримає кілька мільярдів гривень податків, які неминуче з’являться внаслідок передачі активів між акціонерами,

– вважає енергоексперт.

Він також припускає, що питання "Укрнафти" знову відкладається на невизначений термін.

"Президент увійшов у клінч із Рінатом Ахметовим. Розділ "Укрнафти", хоч би яким необхідним він здавався, є вкрай делікатною та токсичною темою, а тому влада не захоче подарувати опонентові таку солодку можливість для торпедування. Не виникає сумнівів, що незалежно від фінальної конфігурації розлучення акціонерів "Укрнафти" їх назвуть зрадою та зашкваром. Імпульс розвитку нафтогазовидобувної та переробної галузей знову відкладається", – резюмує Сергій Куюн.