Зниження мобілізаційного віку в Україні: нардеп розповів, за якої умови влада піде на такий крок

Питання можливого зниження мобілізаційного віку вже тривалий час обговорюється в Україні. Водночас у Верховній Раді наразі не розглядають і не готують відповідних законодавчих ініціатив.

Про це розповів народний депутат України Руслан Горбенко в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні?

Руслан Горбенко пояснив, що наразі в парламенті відсутня політична воля для зниження призовного віку, а також немає обставин, які б вимагали такого кроку.

За його словами, завдяки технологічному розвитку Сил оборони українським військовим уже вдалося зупинити ворога на більшості напрямків. На ситуацію на фронті також вплинули підрозділи deep strike, які завдають успішних ударів по тилових районах противника.

Тому дійсно повинна бути причина, коли умовно Росія піде на крок повної мобілізації і призове додатково пів мільйона – мільйон військових. Тоді, я думаю, будуть працювати всі гілки влади для обговорення, що треба робити і як до цього підготуватися,

– сказав нардеп.

Він зазначив, що у війську зростає потреба у фахівцях із цифровими навичками, зокрема тих, хто грає в Counter-Strike та має досвід участі в кіберспортивних турнірах.

Довідка. Counter-Strike – це командна відеогра, ігровий процес якої проходить у форматі матчу, розбитого на раунди між двома командами. Одна з них грає за "терористів", інша – за контртерористичних спецпризначенців.

За його словами, вміння працювати з ноутбуком нині цінуються на рівні підполковника.

Горбенко також підкреслив, що завдяки розвитку технологій військові можуть керувати безпілотними системами на відстані 500 – 1000 кілометрів від лінії фронту, використовуючи для цього відповідні засоби та можливості.

Нагадаємо, раніше аналогічну думку щодо зниження мобілізаційного віку висловлював очільник підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко.

За його словами, мобілізаційного ресурсу наразі достатньо, адже в запасі є багато колишніх військових, які пішли на пенсію.

Варто зазначити, що крім військових на пенсії, згідно з Конституцією України до служби в війську можуть залучити працівників силових структур. Усі ці факти Міністерство оборони враховує під час реформування мобілізації, а Верховна Рада розгляне відповідні законопроєкти.

Натомість молодь може долучитися до лав Сил оборони за "Контрактом 18 – 24". Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

Окрім цього, після служби військові отримують гарантовану відстрочку від мобілізації на 12 місяців. У цей період їх можуть призвати лише за власною згодою, а сама норма вже затверджена урядом і діє як частина нової системи добровільної служби.

Правила бронювання можуть змінитися: що відомо?

Нардеп Руслан Горбенко також розповів, що підхід до бронювання працівників мають переглянути з урахуванням двох ключових факторів – потреб армії та економіки. З одного боку, бізнес має працювати і наповнювати бюджет. З іншого – система не повинна використовуватись формально.

Горбенко зазначив, що наразі існує умовно негласна вказівка щодо скорочення кількості критично важливих підприємств на 10 – 20%. За його словами, через це критерії для отримання або підтвердження статусу критичності щоквартально посилюються.

Водночас заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита зазначив, що зараз не варто лякати бізнес скасуванням статусу критичності. Він пояснив, що квота бронювання на рівні 50% від усіх військовозобов’язаних – це вже граничний рівень, за якого підприємства можуть функціонувати.