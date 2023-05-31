Залужний підтримав: у Міноборони розкрили ключові деталі про зниження призовного віку

В Україні 30 травня Верховна Рада підтримала зниження призовного віку. "За" проголосували 304 народних обранці. У Міноборони пояснили, чому зниження призовного віку – актуальне.

Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – розповіла, що зниження призовного віку – ініціатива саме ЗСУ. У Міноборони її підтримали.

Зверніть увагу Є лише 2 мети, – Маляр сказала, чому окупанти масовано атакують Київ ракетами та дронами

До Міністерства надійшло звернення від ЗСУ з підписом головнокомандувача (Валерія Залужного – 24 Канал). Міністерство підтримало ініціативу,

– заявила Маляр.

Чим аргументували таке рішення

Під час воєнного стану призов не здійснюється. Потреби, щоб цей вік становив до 27 років, не було. Краще – до 25 років.

Люди, які до 27 років перебувають у цій категорії, постійно проходять різні перевірки. До цього залучають велику кількість людей. В умовах воєнного стану це не має особливого сенсу.

Головне про рішення

Наразі в Україні триває воєнний стан та мобілізація. На тлі цього Верховна Рада підтримала зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників. Раніше він становив 27 років, тепер – 25. Верховна Рада проголосувала за відповідне рішення 30 травня. Підтримали зниження віку 304 депутати.