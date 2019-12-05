Зниження облікової ставки не гарантує здешевлення кредитів, – Нацбанк
У Національному банку пояснили, як визначають "ціну" кредитів. Та спростували, що зниження облікової ставки обов'язково означає здешевлення кредитів.
Механічне зниження облікової ставки Національного банку не буде еквівалентом дешевих кредитів, йдеться в повідомленні НБУ у фейсбуці.
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Кредитор завжди зважає на стійкість економічного розвитку та послідовність економічної політики,
– заявляють в Нацбанку.
Прикладом є 2012 – 2013 роки, коли інфляція була на рівні 0, тобто ціни залишалися стабільними, облікова ставка становила 7%, водночас ставки на міжбанку сягали до 50%, а ставки на кредити – 15-20%.
Що таке облікова ставка? Це один з основних індикаторів економіки. Є відсотком, під який НБУ надає кредити банкам та, відповідно, нижче якого комерційні банки не можуть давати кошти клієнтам. Облікова ставка – це один з ключових інструментів управління інфляцією.
Підвищуючи облікову ставку Нацбанк збільшує вартість кредитів та депозитів, чим стимулює більше коштів заощаджувати. Зниження облікової ставки має зворотний ефект та стимулює людей більше коштів витрачати у конкретний момент, що впливає на зростання цін.
- Наприкінці жовтня 2019 року Нацбанк знизив розмір облікової ставки на 1% до 15,5% річних.
- Починаючи з 2001 року, мінімальна облікова ставка в Україні становила 6,5% (серпень 203 року – квітень 2014 року), максимальна – 30% (березень – серпень 2015 року).