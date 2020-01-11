Зниження тарифів на газ удвічі: як новий контракт про транзит вплине на Україну
Підписання з "Газпромом" газового договору про транзит дозволить зменшити тарифи на газ для українців удвічі. А українській економіці допоможе стати конкурентнішою.
Газова угода за європейськими правилами має історичний вплив на майбутнє незалежного Оператора ГТС й України загалом, заявив гендиректор компанії Сергій Макогон.
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Окрім прямих доходів від транзиту, значно зменшиться тарифне навантаження на промислових та приватних споживачів України,
– зазначив Макогон.
За його словами, цього б не було без нового контракту.
Як зміняться тарифи на газ:
- для споживачів (промисловість і населення) – у два рази;
- на імпорт газу та на вхід для газовидобувних компаній – майже у чотири рази.
Гендиректор Оператора ГТС також додав, що це дозволить економіці України стати конкурентнішою. Також є підстави для зменшення тарифів на компослуги, а підприємства зможуть інвестувати гроші у свій розвиток та підвищувати зарплати своїм співробітникам.