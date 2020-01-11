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      Зниження тарифів на газ удвічі: як новий контракт про транзит вплине на Україну

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      Як газовий контракт з Росією вплине на Україну / prm.ua

      Підписання з "Газпромом" газового договору про транзит дозволить зменшити тарифи на газ для українців удвічі. А українській економіці допоможе стати конкурентнішою.

      Газова угода за європейськими правилами має історичний вплив на майбутнє незалежного Оператора ГТС й України загалом, заявив гендиректор компанії Сергій Макогон.  

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      Окрім прямих доходів від транзиту, значно зменшиться тарифне навантаження на промислових та приватних споживачів України,
      – зазначив Макогон.

      За його словами, цього б не було без нового контракту.

      Як зміняться тарифи на газ:

      • для споживачів (промисловість і населення) – у два рази;
      • на імпорт газу та на вхід для газовидобувних компаній – майже у чотири рази.

      Гендиректор Оператора ГТС також додав, що це дозволить економіці України стати конкурентнішою. Також є підстави для зменшення тарифів на компослуги, а підприємства зможуть інвестувати гроші у свій розвиток та підвищувати зарплати своїм співробітникам.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Газпром Газ Комунальні послуги ГТС Нафтогаз Газовий контракт Тарифи на газ
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