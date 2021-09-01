Зносить усе на своєму шляху: Іспанію накрила потужна повінь – моторошні відео

Іспанію 1 вересня накрила потужна повінь. Через негоду затримують рух поїздів, стихія повалила дерева, затопила вулиці, позносила автівки та пошкодила будівлі.

Від негоди потерпають одразу декілька регіонів Іспанії. Потужні зливи вже завдали лиха місцевим жителям.

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Потужна повінь в Іспанії

Повінь накрила місто Таррагона і провінцію Альканар. Буквально за пів години на один квадратний метр вилило приблизно 77 літрів води.

Крім того, постраждав і Мадрид – через сильний дощ там затримують приміські лінії поїздів і ліній метро. Водночас в столичному регіоні зафіксували понад 9 тисяч ударів блискавок.

Рясні опади також пройшли в Кастилії-Ла-Манчі та Наваррі. У результаті там попадали дерева і були пошкоджені будівлі.

У провінції Альканар за 30 хвилин випали дві місячні норми опадів. Потоки води несли в Середземне море автівки й меблі, які перебували відкритих ділянках. За інформацією метеорологічної служби Каталонії, в цей період на квадратний метр випало понад 215 літрів води.

Тисячі людей по всій Іспанії залишаються без електроенергії у будинках.

Попередження про небезпеку

Через ураган жовтий рівень небезпеки оголосили для Андалусії, Арагона, Астурії, Кантабрії, Кастилії та Леона, Кастилії-Ла-Манча, Каталонії, Естремадури, Галісії, регіону Мерсія, Наварра, Країни Басків, Ла-Ріоха і Валенсії.

Місцева влада закликала людей залишатися вдома, бо погодні умови можуть привести до нових повеней.

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