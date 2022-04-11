Знову черги до Польщі: прикордонники повідомили про ситуацію на пунктах пропуску

11 квітня 2022 , 03:40
Читать новость на русском

Джерело:

Держприкордонслужба

Прикордонники розповіли, яка ситуація на кордонах станом на початок доби 11 квітня. На кордонах почали збиратися великі черги лише на в'їзді у Польщу.

На пунктах пропуску в інші сусідні країни все спокійно. Про межу з країнами-агресорами, захисники кордону не згадують. 

Важливо Вони першими зустрічають війну, – Арестович відзначив відвагу прикордонників

Наскільки великі черги 

Наразі є лише проблеми з в'їздом до Польщі, оскільки в жодному з пунктів пропуску немає черг пішоходів. Де чекає найбільше транспорту: 

  • "Рава-Руська" – 70 легковиків, 15 автобусів;
  • "Краківець" - 30 легковиків, 13 автобусів;
  • "Шегині" - 30 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів;

На інших пунктах пропуску – черги відсутні.

Також немає черг на кодонах із:

  • Словаччиною;
  • Угорщиною;
  • Румунією;
  • Молдовою. 

До теми – Яка була ситуація на кордоні з Польщею раніше: дивіться відео 

 

Автор: Олександр Марчак