Знову черги до Польщі: прикордонники повідомили про ситуацію на пунктах пропуску

Прикордонники розповіли, яка ситуація на кордонах станом на початок доби 11 квітня. На кордонах почали збиратися великі черги лише на в'їзді у Польщу.

На пунктах пропуску в інші сусідні країни все спокійно. Про межу з країнами-агресорами, захисники кордону не згадують.

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Наскільки великі черги

Наразі є лише проблеми з в'їздом до Польщі, оскільки в жодному з пунктів пропуску немає черг пішоходів. Де чекає найбільше транспорту:

"Рава-Руська" – 70 легковиків, 15 автобусів;

"Краківець" - 30 легковиків, 13 автобусів;

"Шегині" - 30 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів;

На інших пунктах пропуску – черги відсутні.

Також немає черг на кодонах із:

Словаччиною;

Угорщиною;

Румунією;

Молдовою.

До теми – Яка була ситуація на кордоні з Польщею раніше: дивіться відео