Знову черги до Польщі: прикордонники повідомили про ситуацію на пунктах пропуску
11 квітня 2022 , 03:40Читать новость на русском
Джерело:Держприкордонслужба
Прикордонники розповіли, яка ситуація на кордонах станом на початок доби 11 квітня. На кордонах почали збиратися великі черги лише на в'їзді у Польщу.
На пунктах пропуску в інші сусідні країни все спокійно. Про межу з країнами-агресорами, захисники кордону не згадують.
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Наскільки великі черги
Наразі є лише проблеми з в'їздом до Польщі, оскільки в жодному з пунктів пропуску немає черг пішоходів. Де чекає найбільше транспорту:
- "Рава-Руська" – 70 легковиків, 15 автобусів;
- "Краківець" - 30 легковиків, 13 автобусів;
- "Шегині" - 30 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів;
На інших пунктах пропуску – черги відсутні.
Також немає черг на кодонах із:
- Словаччиною;
- Угорщиною;
- Румунією;
- Молдовою.
До теми – Яка була ситуація на кордоні з Польщею раніше: дивіться відео