Знову обстріли: на Донбасі поранили військового

Проросійські бойовики вдень 1 липня обстріляли позиції Збройних сил України біля Широкиного. Через це один наш захисник отримав поранення.

У якому стані військовий

Російські найманці обстріляли наших військових з автоматичних станкових гранатометів. Через це один боєць отримав проникаючі осколкові поранення.

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Йому надали першу медичну допомогу, а потім відвезли у госпіталь. Наразі військовий перебуває у стані середньої тяжкості.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ. Українська сторона вже повідомила ОБСЄ про порушення окупантів.

Обстріли приватних секторів у Авдіївці

У штабі ООС розповіли, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки із заборонених артилерійських систем та мінометів.

Через це постраждали кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйнувала пожежа, а міна та снаряди пошкодили прилеглі домогосподарства. На щастя, ніхто з мирних мешканців не отримав поранення.

Окупанти обстріляли будинки в Авдіївці / Фото штабу ООС