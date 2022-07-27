Знову ракети С-300: на Миколаївщині ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв і вдень, і вночі. Ворог застосовував системи залпового вогню, а також нетипові ракети С-300.

Як розповіла в ефірі інформаційного марафону начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, ракети С-300 мають велику руйнівну силу.

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Попередньо, жертв внаслідок обстрілів немає. Однак ворог уразив кілька об'єктів промислової та критичної інфраструктури.

Ворог обирає таку тактику, коли віяловим способом накриває максимальну площу, щоб руйнувати. І, по-перше, мета – зруйнувати дух миколаївців і впевненість у тому, що вони захищені,

– наголосила вона.

Начальниця координаційного центру Сил оборони Півдня підкреслила, що ці спроби є марними. Скільки б у росіян не було таких систем, українці вже вміють влучати у них.

Яка ситуація у Миколаєві

Як зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ворог обстріляв Миколаїв зранку, 27 липня, близько 06:20. За попередньою інформацією потрапляння були у:

промислову зону,

ремонтне підприємство.

Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт.

Як минула доба в області

26 липня о 10:25 внаслідок ворожих обстрілів в селі Шевченкове виникла пожежа господарчої будівлі та частково зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Також внаслідок обстрілів у селі Котляреве горіли поля ячменю та пшениці. Постраждалих немає

Після ворожих обстрілів села Стара Богданівка виникло загоряння сухої трави. У селі Лимани відбулося займання пшеничного поля.

О 16:00 обстрілів зазнало село Широке. Зруйновані мережі електроопор та було влучання в домогосподарство. Постраждалих немає.

Тривають обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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