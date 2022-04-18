Знову тактика віддзеркалення, – Лещенко спростував брехню Росії про тиск на Медведчука

Сергій Лещенко розповів про реакцію Росії на звернення Віктора Медведчука до Президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна. В ньому він просив обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.

Сергій Лещенко повідомив, що у російських пропагандистів одразу зʼявилися фейкові статті.

Важливо Медведчук просить обміняти його на жителів та воїнів з Маріуполя

Наприклад, в них стверджують нібито "українське гестапо змусило Медведчука записати звернення до Путіна із закликом обміняти його задля виходу оточених в Маріуполі нацистів та іноземних найманців".



Фейк від пропагандистів / Фото скриншот

"Це брехня, що Медведчук зробив свою заяву під тиском. Ми всі 25 років спостерігаємо за Медведчуком в політиці, за його мімікою, за його моделлю поведінки й ніщо не вказує на те, що ця заява зроблена під примусом", – пояснив Сергій Лещенко.

Він прокоментував й інформацію про "іноземних найманців", які нібито в підвалах Азовсталі. За його словами, це також є брехнею. Адже там перебувають українські захисники, які вже більш ніж півтора місяця захищають місто від держави окупанта.

"Щойно зʼявилося звернення Медведчука з проханням його обміняти, як миттєво російські державні пропагандисти включили дзеркальне повідомлення", – повідомив Лещенко.



Тактика віддзеркалення / Фото скриншот

Він навів у приклад статтю про британців, які перебувають в полоні у росіян та їх маріонеток. Згідно з дописом, вони просять Бориса Джонсона обміняти їх на Медведчука. "Тобто не захисників Маріуполя на Медведчука, а 2 британців на Медведчука", – підсумував Лещенко.

Дивіться звернення Медведчука