Знову зрадонька на Євробаченні: хто і де наф*капив під час нацвідбору

Майже кожного року нацвідбір на Євробачення створює не найкращі інфоприводи для обговорення. То конкурсантки, які не знають, чий Крим (спойлер – українським він був, є і буде), то російські гастролери заглянуть "на огоньок", то Гринджол виберуть. Конкурс в 2022 році не став виключенням, і соцмережі навіть на деякий час перемкнулись з Рашки з "іхтамнєта" на музичні баталії.

"Так, а шо там з тим Євробаченням?" спитаєте ви? Погнали розбиратись. Досліджувати будемо все детально. А оскільки тема у нас Євробачення, то вдягайте костюми хімзахисту, міцненько зав’язуйтесь, бо йдемо на саме дно крінжового нацвідбору. Готові? Поїхали читати в гонзо-рубриці "Гріх".

Що відомо Скандал на Нацвідборі: чи може Alina Pash представляти Україну на Євробаченні-2022

Шо там, шо там, шо там?

12 лютого відбувся фінал національного відбору на Євробачення. Фінальну конкурсну таблицю формували два результати:

голосування журі

голосування глядацької аудиторії

Переможцем конкурсу стали Аліна Паш: від суддів – 8 балів, від глядачів – 7. Kalush Orchestra стали переможцями глядацького голосування: 8 балів з 8 можливих, а судді ж їм присудили* 6 балів (оцей пунктик триматимемо як яблучко під час додавання десятків).

Під час глядацького голосування лідер гурту Kalush (виступали під номером 5) скаржився: багато фанатів повідомляють, що нібито не отримують повідомлення із зарахуванням свого голосу. Згодом в ефірі відбулась дивна мішанина з оголошенням результатів. Потім турнірну таблицю узагалі прибрали з екранів.

Дивіться відео, як оголошували результати на нацвідборі (кажуть, зашквар):

Іронічно, але рекція фіналістки конкурсу красномовно описує, як запало в українських соцмережах. Далі почалось найцікавіше.

Двіж, двіж, двіж!

Гурт Kalush звернувся до організаторів, аби ті показали бали, які оголошувались зі сцени. Діалог звучав приблизно так:

Kalush: – Ну от вся країна бачила. Він заплутався… Чому тут фальсифікація?

Представники команди організаторів: – Ніякої фальсифікації немає

Kalush: – Тоді чому ми не можемо роздруківку подивитись?

Представники команди організаторів: – До побачення!

На спостережній вежі українських соцмереж зажеврів сигнальний вогонь ср*чу! Глядачі апелювали до двозначного минулого переможниці. Все грунтувалось на трьох основних стовпах, наведених на фото нижче.

Дивіться фото: через які скрини у всіх підгорає

В соцмережах згадували і те, що співачка нібито зізналась, що справді літала в Крим з Росії (хоч зараз уже вживає інші слова). Сьогодні співачка коментує ситуацію так: "Моя позиція чітка – у нас 8 років йде війна, Росія – агресор. Крим – це Україна. Незмінно. І я їздила в Україну".

Дивіться відео 2019 року, де Аліну питають про зашкварну поїздку:

Ось як Аліна коментує все сьогодні:

Згідно з офіційними правилами Євробачення, учасник, який виступав у Криму чи Росії після окупації, не має права брати участь у Національному відборі.

Зараз всі на емоціях та у всіх горить. Варто лише заглянути до когось із фіналістів в соцмережі. В коментарях на сторінці Аліни Паш переважно хвалебні оди її виступу і чудовому рішенню журі конкурсу. Сторінки Kalush теж розриваються від слів підтримки гурту. Кожен вихваляє того, під чиїм дописом вони пишуть і хейтять "того другого". Іноді організовуються такі собі хрестові походи з негативними коментами на сторінку "противника". Якась частина інтернет-війська запекло веде холівари на сторінках Євробачення.

І якщо в інстаграмі, фейсбуці та твіттері в користувачів знатно підгорає через політичні нюанси кар’єри співачки, то ютубні холівари ніби живуть у своєму світі. Там же зібрались еліта психологів та психологинь, які зосереджено вивчають кожну мікроемоцію на обличчях співачки та членів журі, щоб викрити те, що вони вже знали все завчасно. Словом дістається усім: і суддям, що нібито підсуджували; і ведучим, бо тупили з озвученням результатів; і команді організаторів, бо ніби як крутили-мутили з підсумками; і графічному редактору – за те, що не зміг справитись з табличкою.

Я думаю меми, які несуться в твіттері на цю тему ,чудово ілюструють, як у всіх палає.

Дивіться меми зі соцмереж про нацвідбір:

Так а шо по музиці?

Минулорічне Євробачення так шуміло довкола, що одразу ж після того, як Даміано та Катерину канонізували в ранг музичних ікон, я вирішив переслухати пісні всіх конкурсантів. Направду можна було простежити стиль пісень, які потенційно мають шанс підірвати публіку. Найбільше овацій публіки зривали пісні з мотивом, що схожий на мозкового черв’ячка — один раз прослухав, а потім ходиш і цілий день мугикаєш собі під ніс (згадай Ейфорію, виступ Джамали чи тих же Лорді). Пригадай приспів когось з цьогорічного українського відбору. Так от, яка пісня щойно пронеслась в голові? От і маєш твого особистого фаворита.

Очевидними лідерами відбору 2022 були Kalush Orchestra та Alina Pash. В медіа на них теж ставили, бо згадували чи не в кожному сюжеті про Євробачення. Воно й не дивно — потужні приспіви в обох, національні мотиви і там, і там. Це доводять і музичні оглядачі, які на ранок після конкурсу вже випустили огляди на пісню переможниці.

Відео: як реагують за кордоном на пісню Аліни Паш

Відео: як реагують за кордоном на пісню Аліни Паш

А розісрались всі через те, що Паш рашистка?

Фото, де Аліна Паш в куртці з русскім акваферешем, скріни з анонсів виступу в російському Калінінграді на "дєвятає мая", відвідини співачкою Криму почали шуміти ще з моменту оголошення її участі в конкурсі, але таких масштабів, як зараз не набирали. Ось скрин нібито поста, через який все і запалало.



Скрин нібито допису Аліни Паш / Фото з мережі

Тут можна довго говорити, і кожна сторона знаходитиме аргументи. Бо хтось скаже "Люди змінюються, і вона теж могла змінити свої космополітичні погляди", хтось скаже "горбатого могила виправить", а хтось взагалі – "Поверніть Данилка і Притулу в Нацвідбір".

Суспільне Євробачення ж тим часом опублікувало відповідь. Там вказали, що звернулися до Держприкордонслужби України, щоб з'ясувати, як все ж таки співачка перетинала кордон, коли у 2015 році їхала до тимчасово окупованого Криму. Проте їм відмовили у задоволенні запиту, мовляв будь-які дані про перетин кордону є конфіденційними. А головним доказом невинуватості організатори відбору показали гарантії, які надала сама виконавиця та її команда від Держприкордонлужби. Там сказано, що в’їзд та виїзд вона здійснювала через КПВВ Чаплинка, а отже порушення закону тут не було, і вона мала право брати участь у Нацвідборі.

Дивіться всі фото документів від Держприкордонслужби:



Зізнаюсь, пісня у Аліни Паш справді достойна, має отой catchy мотив "та-тадатададада твоїх і моїх". Що, наспівуєш теж? Емоційно пісня теж пробиває – оті сльози на сцені, і так далі. Щобільше, огляди на ютубі з-за кордону теж "мокрі".

Проте не Аліною Паш єдиною. Також іноді прилітало і гурту Kalush за нібито заробітки в Росії. Мовляв, вони є учасниками лейблу, що працює і в російському сегменті ринку. Гурт опублікував документи, що заперечують це та додали, що аудиторська компанія, яка надавала послуги конкурсу, нібито не зовсім чесно працює, бо їм заборонили надавати аудиторські послуги банкам. АААААА, знову бумажки все "рішають".



Документ, який опублікував гурт / Фото з мережі

Тоді де зрада?

Зрада була постійно перед нами. Сам процес Нацвідбору і виявився зрадонькою, яка наробила стільки крінжу. І на те є декілька причин, тому давайте по черзі. Я чітко впевнений, якби команда була зацікавлена у тому, щоб створити конкурс, який не поб'є крінжем стількох українців, вони би опублікували вже згадані документи значно раніше.

Організація конкурсу теж була на рівні "ну подумаєш, 4 рази вимикалась апаратура під час виступу, переспіваєш собі ще разок, на тебе і так ніхто не ставить". Навіть у мене в шкільні часи (шкільні, Карл) була вчителька, яка все доводила до автоматизму і дублювала майже усю електроніку. Уяви собі, вона завжди мала план Б та дублюючий звуковий пульт, де все запускалось синхронно з першим.

То хто винен? Ведучий, який декілька разів не міг порахувати бали, а потім виявилось, що це все натупив/-ла "погана людина з-за кадру", яка не те почала читати у навушник чи інша ведуча, навушник якої взагалі вимкнувся? Організатори, які відмовились показати конкурсантам бали, які були у конверті? Аліна Паш, яка вирішила не зіграти в чисту і одразу відсікти всі закиди про незаконний перетин кордону? Судді, які на думку частини глядачів, не зовсім чесно розподілили бали, та "засудили" Kalush?

От і маємо — зібрались разом провтики менші та більші, і так сотворився крінж, який вже вміло обсмоктують росіянські ЗМІ.



Користувачі в мережі кажуть, це можуть використати як зброю пропаганди в Росії / Скрин з фейсбуку

Помітно різницю і те, як змінюється космополітизм співачки на щось більш україноцентричне, але поки чітко не скажеш, чи це просто для вигляду, чи просто зрозуміла, що зараз це на часі. Я думаю все ж таки крапку в цій історії могла би поставити сама Аліна Паш, якщо би правильно, поступово і без двозначних заяв пішла на комунікацію з хейтерами.