Знущання у 211 бригаді: справу екскомандира, який замовчував факти, передали до суду

Справу колишнього командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ передано до суду. Він замовчував факти знущання над солдатами.

Слідство встановило, що колишній командир не реагував на факти нелюдського поводження і катування підлеглих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Дивіться також ГУР зафіксувала понад 150 випадків страти українських захисників у російському полоні

Справу колишнього командира 211 бригади скерували до суду

Його обвинувачують у тому, що під час служби в умовах воєнного стану він свідомо ігнорував факти жорстокого поводження з підлеглими.

Підозрюваному інкримінують статтю про бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Слідчі з’ясували, що командир, знаючи про систематичні знущання, побиття й приниження, які здійснював командир взводу над солдатами з лютого по липень 2024 року, не вжив жодних заходів для притягнення порушника до відповідальності. Фігурант перебуває під вартою.

Нагадаємо, що 16 грудня 2024 року "Українська правда" оприлюднила розслідування, у якому викривались зловживання в лавах 211-ї бригади. Після публікації було розпочато досудове розслідування, яке на кінець травня 2025 року завершило ДБР.

Ключовим обвинуваченим у справі став старший лейтенант, що принижував та катував підлеглих. Він є сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига. За даними слідства, саме ці зв’язки могли сприяти замовчуванню злочинів.

Командира бригади Олега Побережнюка раніше було взято під варту, але пізніше звільнено під заставу в розмірі понад 908 тисяч гривень. Наразі він перебуває під слідством.