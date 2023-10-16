Начальник управління освіти Одещини відреагував на скандальні знущання зі школяра

Олександр Лончак назвав гучний випадок в Одеській області прикрим інцидентом та ганебним неподобством. Він повідомив, що бере ситуацію під особистий контроль.

Начальник управління освіти Одеської області Олександр Лончак виклав у соцмережах допис. У ньому він прокоментував нещодавній скандальний випадок булінгу.

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Що сказав Лончак

Посадовець заявив, що підлітки знущалися зі школяра у селі Шевченкове в позаурочний час. За його словами, після повідомлень про булінг всі служби виїхали до закладу освіти. Школа отримала відповідні накази, відділ освіти перевірить цей заклад.

Лончак заявив, що мама потерпілого відмовилася писати заяву на кривдників, а директорка школи це зробила. Тому за заявою її та відділу освіти розпочато кримінальне провадження щодо жорстокого поводження з дітьми. Також відбудеться засідання комісії із захисту прав дітей.

Він підтвердив, що один з кривдників дійсно виявився сином вчительки. Цей хлопець знімав все на телефон. У школі та відділі освіти його маму вважають хорошою спеціалісткою та порядною людиною. Лончак зауважив, що з боку цієї жінки не було ніякого спротиву щодо розслідування. За його словами, службове розслідування визначить долю цієї викладачки.

Як батько, як небайдужа людина, розділяю біль матері постраждалого хлопчика і самої дитини. Беру ситуацію під свій особистий контроль,

– сказав Лончак.

Він порадив батькам цікавитися, як та з ким проводять свій вільний час їхні діти. Лончак наголосив, що все йде з родини, а також закликав не мовчати про випадки насильства.

Що цьому передувало

Волонтерка Олена Ротарі повідомила, що у Кілійської громаді Ізмаїльського району учні 7 – 8 класів спочатку засунули хлопця головою у яму вбиральні, а потім змусили його оголити статеві органи. Підлітки зафільмували свої знущання на телефон, виклали відео у мережу (кадри потім швидко видалили) та не понесли за це жодної відповідальності.

Ротарі додала, що мама цього хлопчика не зверталася до правоохоронців, бо не вірить у справедливість. Волонтерка пояснила мотивацію цієї жінки тим, що один з кривдників є сином вчительки школи, а ще він з заможної родини.

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