Зобов'язаний життям, – Бужанський відреагував на те, що міг стати наступною жертвою

Під час брифінгу щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон стало відомо, що він міг планувати наступні вбивства. Ймовірною жертвою називали Макса Бужанського.

Ввечері 19 липня стало відомо про замах на Ірину Фаріон, внаслідок якого вона загинула. Стало відомо, що вона могла бути не єдиною жертвою.

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Він висловив вдячність

Бужанський написав, що він "безкінечно вдячний співробітникам Національної Поліції та всім тим, хто причетний до затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон". Крім цього, він наголосив, що завдячує їм життям.

Сподіваюся, що слідство встановить усіх причетних до цього злочину, і вбивці Фаріон, виконавці та організатори понесуть заслужене покарання,

– написав він.

У Львові 26 липня підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відомо, що підозрюваний знімав три квартири у Львові. У МВС розповіли, що він змінив кілька адрес. Це підтверджують квитанції про оплату.