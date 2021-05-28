У тіні диктатора: NEXTA показали нове розслідування про Лукашенка та корупцію

Білоруські журналісти оприлюднили другу частину розслідування про Олександра Лукашенка. Це проєкт телеграм-каналу NEXTA, засновником якого є Роман Протасевич, затриманий напередодні.

Протасевича фактично викрав режим Лукашенка. Для цього довелося посадити у Мінську літак Ryanair, який летів до Вільнюса, через "замінування".

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Після президентських виборів у 2020 році телеграм-канали NEXTA стали одним з основних опозиційних майданчиків у Білорусі.

Журналісти підкреслили, що володіють ексклюзивними документами, які підтверджують корупційні зв'язки Лукашенка та його сім'ї. "Від санкцій більше не втече ніхто", – запевнили вони.

Лукашенко "обростає" розкішшю за рахунок простих білорусів, а своїм спільникам за дорогоцінні подарунки виписує преференції у бізнесі,

– мовиться у розслідуванні.

Журналіст Ян Рудик наголосив, що держава у Білорусі стала "паразитуючим наростом", який обслуговує інтереси диктатора та його найближчого оточення.

Про що друга частина розслідування "Золоте дно":

тотальний контроль над усім – особливості білоруської "соціальної" моделі;

кримінальне збагачення – як Лукашенко зробив з Білорусі "країну-прокладку";

"обраних" – хто з близького оточення Лукашенка збагачується замість народу;

"сіру зону" – тіньові схеми рідних та друзів білоруського диктатора;

європейських лобістів, які підтримують самопроголошеного президента.

Розслідування NEXTA про Лукашенка: дивіться відео