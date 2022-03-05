Зомбовані росіяни не вмиратимуть за путінські фантазії, – Данілов

Росія за 10 днів повномасштабної війни з Україною втратила понад 10 тисяч військових. Злочинній владі Володимира Путіна не вдасться це приховати.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він наголосив, що коли на Росії захочуть провести додаткову мобілізацію, то це значно ускладнить внутрішньополітичну ситуацію.

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"Зомбоване російське суспільство готове кричати: "Можем повторить". Але вмирати за путінські фантазії воно не готове, на відміну від українців, які готові вбивати за свою свободу і свою землю", – написав Данілов.

Вантаж 200

Данілов сказав, що в різні регіони Росії починає приїжджати "вантаж 200". Людей лякає і шокує кількість жертв з-поміж російських військовослужбовців. Через це вони відмовляють від участі війни з Україною.

Тому наш курс незмінний: "Русский корабль идёт … на**й". І його швидкість стрімко зростатиме,

– зазначив секретар РНБО.