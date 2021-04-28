У зоні ООС українські авіаційні навідники провели тренування: фото

В районі проведення операції Об'єднаних сил відбулись тренування передових авіаційних навідників. Також випробовували групи бойового управління гелікоптерів.

Тренування були на одному з аеродромів Донеччини. Військові практикувались у знищенні ворога.

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Так, з метою підтримання бойової готовності груп бойового управління відточували вміння у наведенні Мі-8 на наземні цілі. На аеродромі захисники умовно "знищували" ворога.

Ми відпрацювали практичні тренування, в ході яких, насамперед, виконали вправи з курсу бойової підготовки. Всі нормативи військовики виконали на відмінно,

– розповів передовий авіаційний навідник Віталій.

Завдяки таким тренуванням, авіанавідники вдосконалюють власну фаховість та відпрацьовують зв'язок з екіпажами гелікоптерів. Подібні заняття проводяться постійно.

Дивіться фото, як пройшли тренування / Фото з фейсбуку ООС

У командувнні Об'єднаних сил також наголосили, що сповна дотримуються Мінських домовленостей та тренуються без реального застосування авіаційного озброєння.

"Проте, у разі загострення обстановки на лінії зіткнення, армійська авіація готова виконувати завдання за призначенням у повному обсязі", – йдеться у повідомленні.