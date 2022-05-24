У зоні ООС ЗСУ знищили 38 одиниць ворожої техніки і відбили 9 атак

24 травня 2022 , 21:48
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Джерело:

Угруповання Об'єднаних сил

На Сході триває гаряче протистояння наших героїв із російськими загарбниками. Ворог кілька разів йшов в атаку, але не зміг досягнути свої цілей.

Російські окупанти продовжують активні наступальні дії у зоні ООС. Ворог при підтримці артилерії намагався йти в атаку, але наші воїни завадили його просуванню.

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Втрати ворога у зоні ООС

 

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська