У зоні ООС ЗСУ знищили 38 одиниць ворожої техніки і відбили 9 атак
24 травня 2022 , 21:48Читать новость на русском
Джерело:Угруповання Об'єднаних сил
На Сході триває гаряче протистояння наших героїв із російськими загарбниками. Ворог кілька разів йшов в атаку, але не зміг досягнути свої цілей.
Російські окупанти продовжують активні наступальні дії у зоні ООС. Ворог при підтримці артилерії намагався йти в атаку, але наші воїни завадили його просуванню.
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Втрати ворога у зоні ООС