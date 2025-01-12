"Це великий день": проросійський президент Хорватії переміг на виборах
Зоран Міланович знову стане президентом Хорватії. Він з великим відривом переміг на виборах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. У першому турі Міланович не зміг здобути абсолютну перемогу.
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Що відомо про вибори у Хорватії
Міланович очолить країну вдруге. Він уже був президентом з 2020 по 2024 роки.
Посада сербського президента здебільшого церемоніальна, проте лідер держави має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.
Виборча комісія ще не підрахувала всі голоси, та відомо, що кандидат має 74,58% голосів. Явку виборців оцінюють у 44,15%.
Мілановичу опонував Драган Пріморац – колишній міністр науки та освіти. Він представляє правлячий Хорватський демократичний союз, а Міланович – кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії.
Міланович вважає, що виборці оцінили його роботу.
"Хорватіє, дякую тобі. Це великий день для мене особисто, і я розглядаю цю перемогу як визнання моєї роботи, своєрідний акт народної довіри до мене", – сказав він.
Щодо України сербський президент просуває думку, що Києву не місце в НАТО і Київ не є союзником Загреба. А ще звинувачує нашу державу в корумпованості, чим радо користається російська пропаганда. Міланович виступає проти відправлення солдатів НАТО до України.