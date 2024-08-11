Природне явище найкраще буде помітне після опівночі. У небі за годину можна побачити близько 100 метеорів.

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Довідково. Персеїди – це один із найяскравіших потоків року і він досягне свого піку між 11 і 13 серпня. В деяких місцях планети такі зорепади можна було бачити в липні, а також практично весь серпень.

Коли дивитись зорепад

Найкращий шанс спостерігати метеор після опівночі, закінчується він приблизно за годину до сходу сонця. При цьому варто врахувати погодні умови, адже цей ффактор може вплинути на видимість метеорів навіть у піковий період.

Для спостереження варто обрати місце подалі від вогнів міста.

При цьому метеори можна побачити неозброєним оком. Для цього треба дивитися на північний схід, де буде знаходитись сузір'я Персея.

Чому Персеїди Назву метеори потоку Персеїди отримали через те, що вони походять із сузір'я Персея. Якщо в інші періоди в небі помітні лише кілька метеорів на годину, то в період з 11 по 14 серпня їх буде набагато більше.

Метеори потоку Персеїди: відео

Як виникає метеорний потік

Астрономи пояснюють, що метеори виникають, коли Земля проходить крізь залишки уламків комет або астероїдів. Коли це космічне сміття потрапляє в атмосферу нашої планети, воно згорає і створює вражаючі смуги світла, які рухаються зі швидкістю до 60 кілометрів за секунду.