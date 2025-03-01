Помер Зорян Базилевич – прадідусь загиблих від російського удару по Львову сестер Базилевич

У суботу, 1 березня, у Львові помер Зорян Базилевич – прадідусь сестер Базилевич, які загинули від російського удару "Кинджалом" 4 вересня 2024 року. Чоловікові було 94 роки.

Про це повідомив його син Орест, передає 24 Канал. Прощатимуться з покійним сьогодні, 3 березня, у Храмі рівноапостольного князя Володимира у Львові о 19:00.

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У Львові помер Зорян Базилевич

Зорян Базилевич був племінником невістки українського письменника Івана Франка – Ольги Франко з Білевичів, повідомили в музеї "Дім Франка".

День візиту пана Зоряна і його дружини пані Богдани у Дім Франка, восени 2021 року, згадуємо з великим теплом і вдячністю. Він щедро ділився цікавими спогадами з дитинства про Франкову родину та меморіальну віллу,

– йдеться в дописі.

До слова, 4 вересня 2024 року Росія завдала смертельного удару по житловому кварталу у Львові. Онук Зоряна, Ярослав Базилевич, утратив свою сім'ю: дружину Євгенію та трьох доньок – 21-річну Ярину, 18-річну Дарину й 7-річну Емілію.

В Українському католицькому університеті започаткували стипендіальний фонд імені загиблих, куди чоловік вклав частину своїх коштів. Ним покриють витрати на навчання для талановитих студентів, які через складні життєві обставини не мають змоги оплатити освіту.