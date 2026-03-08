"Це колосальний прецедент": Верховний Суд уперше визнав сім'єю українську одностатеву пару

Верховний Суд уперше в Україні визнав факт фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Йдеться про першого секретаря посольства України в Ізраїлі Зоряна Кіся та громадського активіста Тимура Левчука.

Про це повідомила громадська організація "Інсайт".

До теми Україна має визнати одностатеві шлюби, якщо хоче вступити до ЄС, – Єврокомісія

Чому визнання шлюбних відносин одностатевої пари в Україні є колосальним прецедентом?

Верховний Суд України 25 лютого відхилив касаційну скаргу громадського руху "Всі разом!" і залишив у силі рішення, яким було встановлено факт спільного проживання однією сім'єю між двома чоловіками.

Опоненти рівності намагалися втрутитися в приватне життя двох людей і скасувати їхню перемогу. Але найвища судова інстанція країни дала чітку відповідь – стороння організація, яка не має жодного відношення до пари, не може просто прийти та скасувати рішення про їхню сім'ю,

– зазначили в ГО "Інсайт".

Там наголосили, що подібне рішення – колосальний прецедент для України.

"Жодна гомофобна чи консервативна організація не зможе використовувати суди як інструмент для переслідування чи скасування рішень на користь ЛГБТІ+ людей, прикриваючись "суспільною мораллю". Держава захистила межі приватного життя", – пояснили в громадській організації.

Зверніть увагу! Наразі Україна не визнає одностатеві шлюби на законодавчому рівні, у 51 статті Конституції України зазначено, що "шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка".



В умовах воєнного стану змінити положення в Конституції – неможливо, тому наразі у Верховній Раді пропонують впровадити інститут реєстрованих партнерств як для різностатевих пар, так і одностатевих. Воно має визначити правовий статус партнерів, їхні права та обов'язки тощо.



Однак законопроєкт №9103, який пропоную відповідні норми, наразі не просунувся далі у розгляді Верховною Радою після того, як його було надано відповідному комітету у 2023 році.

Що відомо про Зоряна Кіся та Тимура Левчука, яких визнали в Україні як сім'ю?