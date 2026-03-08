"Це колосальний прецедент": Верховний Суд уперше визнав сім'єю українську одностатеву пару
- Верховний Суд України вперше визнав факт шлюбних відносин між двома чоловіками, залишивши в силі рішення про спільне проживання. Йдеться про пару Зоряна Кіся і Тимура Левчука.
- Це рішення вважається колосальним прецедентом, який захищає права ЛГБТКІА+ людей в Україні від стороннього втручання.
Верховний Суд уперше в Україні визнав факт фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Йдеться про першого секретаря посольства України в Ізраїлі Зоряна Кіся та громадського активіста Тимура Левчука.
Про це повідомила громадська організація "Інсайт".
До теми Україна має визнати одностатеві шлюби, якщо хоче вступити до ЄС, – Єврокомісія
Чому визнання шлюбних відносин одностатевої пари в Україні є колосальним прецедентом?
Верховний Суд України 25 лютого відхилив касаційну скаргу громадського руху "Всі разом!" і залишив у силі рішення, яким було встановлено факт спільного проживання однією сім'єю між двома чоловіками.
Опоненти рівності намагалися втрутитися в приватне життя двох людей і скасувати їхню перемогу. Але найвища судова інстанція країни дала чітку відповідь – стороння організація, яка не має жодного відношення до пари, не може просто прийти та скасувати рішення про їхню сім'ю,
– зазначили в ГО "Інсайт".
Там наголосили, що подібне рішення – колосальний прецедент для України.
"Жодна гомофобна чи консервативна організація не зможе використовувати суди як інструмент для переслідування чи скасування рішень на користь ЛГБТІ+ людей, прикриваючись "суспільною мораллю". Держава захистила межі приватного життя", – пояснили в громадській організації.
Зверніть увагу! Наразі Україна не визнає одностатеві шлюби на законодавчому рівні, у 51 статті Конституції України зазначено, що "шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка".
В умовах воєнного стану змінити положення в Конституції – неможливо, тому наразі у Верховній Раді пропонують впровадити інститут реєстрованих партнерств як для різностатевих пар, так і одностатевих. Воно має визначити правовий статус партнерів, їхні права та обов'язки тощо.
Однак законопроєкт №9103, який пропоную відповідні норми, наразі не просунувся далі у розгляді Верховною Радою після того, як його було надано відповідному комітету у 2023 році.
Що відомо про Зоряна Кіся та Тимура Левчука, яких визнали в Україні як сім'ю?
Зорян Кісь та Тимур Левчук живуть разом з 2013 року. Вони ведуть спільний побут, мають спільний бюджет і підтримують одне одного. У 2016 році чоловіки провели весільну церемонію в Україні, а у 2021 році пара офіційно уклала шлюб у США.
У червні 2024 року Зорян Кісь, якого призначили першим секретарем посольства України в Ізраїлі, планував поїхати туди разом із партнером Тимуром Левчуком як із членом сім'ї. Однак МЗС України відмовило йому в цьому, пояснивши, що "законодавством України визначено поняття шлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка". Після цього посадовець вирішив оскаржити відмову в суді.
У червні 2025 року Деснянський районний суд Києва вперше в Україні визнав пару Зоряна Кіся та Тимура Левчука такою, що перебуває у фактичних шлюбних відносинах. Для подружжя це стало несподіванкою.
Після цього громадський рух "Всі разом", який називає себе "найбільшим сімейним рухом в Європі", подав касаційну скаргу до Верховного Суду України. У зверненні організація заявила, що її діяльність спрямована на "недопущення легалізації в Україні одностатевих шлюбів та партнерств".