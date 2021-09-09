"Зовнішньополітична шизофренія": Лавров грубо відповів Кулебі щодо нормандської зустрічі

Україна готова до зустрічі глав МЗС у нормандському форматі. Проте, за словами Дмитра Кулеби, єдине на що чекають – це відповідь від Сергія Лаврова. Глава МЗС Росії відповів, що зустріч можлива лише тоді, коли на ній обговорять виконання мінських угод.

Москву неабияк непокоїть питання зміни нормандського формату та самих мінських угод. Саме цього російська сторона наміру обговорювати не має.

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Москва не хоче обговорювати зміну нормандського формату

Як тільки ми зафіксуємо чітко і недвозначно, що нормандський формат буде займатися ні чим іншим, крім виконання мінських домовленостей, а не спробою їх переписувати або втягувати в цей формат інші країни, як цього хоче Київ, навряд чи нам має сенсу збиратися,

– заявив Лавров.

Глава російського МЗС переконує, що і сам Кулеба і інші міністри начебто заявляють, що не будуть виконувати домовленості. Ба більше, Лавров каже що український парламент ухвалює такі закони, які забороняють перемовникам дотримуватись попередніх домовленостей.

Лавров назвав політику українського уряду "шизофренією"

Таке роздвоєння свідомості, ну шизофренія зовнішньополітична, за великим рахунком, спостерігається,

– додав очільник МЗС держави-агресорки.

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Деталі заочної перепалки щодо зустрічі у нормандському форматі