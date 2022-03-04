Зрадник, який у 2014 році перейшов на бік Росії, тепер здав СБУ увесь свій взвод

Служба безпеки України розповіла про чоловіка, який зрадив двічі. Українці взяли в полон окупанта, який виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік Росії.

Полонений капітан Ігор Руденко у 2014 став зрадником України й перейшов на бік Росії в Криму. Його гаубично-артилерійський дивізіон 24 лютого отримав злочинний наказ наступати на Україну.

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Окупант рушив на Нову Каховку. Згодом він планував вдертися до Миколаєва та Одеси.

Що сказав загарбник

Під час допиту російський вбивця розповів, що їм обіцяли – з владою все домовлено, а обстрілювати житлові будинки не потрібно. Окупанти начебто були на навчаннях, а потім мали просто пройти рейдом Україною.

"Коли ми приїхали в Нову Каховку, поставили гаубиці, то не стріляли в будинки. Стріляли по полю, бо там мав бути ворог. Коли вийшли звичайні люди, то ми здались в полон", – сказав окупант.

Відстав від основних сил

За інформацією СБУ, капітан-загарбник відстав під час бою від основних сил. Після цього він вирішив здати себе й весь свій взвод українським воїнам.

Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ. Такі дії не можуть залишитися непокараними!,

– заявили в СБУ.

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