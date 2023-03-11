Хотілося б бачити не лише збиті ракети, але й літаки, – Ігнат про можливості ЗРК Patriot

Невдовзі в межах військової допомоги від партнерів, Україна отримає систему ППО Patriot. Її характеристики дозволять протидіяти не тільки балістичним ракетам, але й ворожій авіації.

В етері національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив свою попередню заяву про те, що українці дізнаються про прибуття цієї системи до України після першого збитого російського літака за допомогою цього ЗРК. Patriot допоможуть не тільки протидіяти ворожим ракетам, але й авіації.

Зверніть увагу Чи могла Росія запускати "Кинджали", щоб розвідати, чи є вже в Україні Patriot

Американська система ППО проти російської авіації

Юрій Ігнат відзначив, що на фоні українських систем ППО "Бук-М1" з дальністю 40 кілометрів та С-300 з дальністю 75 кілометрів, ЗРК Patriot суттєво вирізняється. Це далекобійна система з радіусом дії до 150 кілометрів. Тому це не тільки допоможе збивати балістичні ракети, але й протидіяти авіації на далеких відстанях.

Речник Повітряних сил пояснив, що росіяни для запуску ракет чи авіаційних бомб підлітають на відстань 30 – 60 кілометрів до кордону України чи лінії розмежування на окупованій території. Тому такі далекобійні комплекси як Patriot дозволять відігнати російську авіацію.

Хотілося б бачити не тільки збиті російські крилаті ракети, але й літаки, які часто з'являються на лінії бойового зіткнення,

– зазначив Ігнат.

Повітряні сили спростували інформацію про Patriot в Україні

Мова не йде про збиття російських літаків над територією Росії, зокрема, через позицію партнерів щодо використання їхньої зброї. Однак серйозна активність ворожої авіації зберігається на тимчасово окупованих територіях на Сході, тож ЗРК Patriot може "Підрізати крила" російським літакам там, якщо командування ухвалить рішення про його розміщення в такому місці, щоб він міг і прикривати наших воїнів та критичну інфраструктуру, і протидіяти ворожим цілям, зокрема літакам.

Ще наприкінці грудня 2022 року США оголосили про надання Україні систем ППО Patriot. Однак освоєння цієї системи, логістика, установка та інші фактори займають певний час, тому ми зараз тільки в процесі отримання цих зенітно-ракетних комплексів.

Однак 9 березня видання Finacial Times повідомило про те, що перша партія цих систем вже прибула до України, але ще не була введена в експлуатацію. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію, зазначивши, що цих ЗРК в Україні він не бачив. Однак пообіцяв, що українці неодмінно дізнаються про прибуття цих систем, але лише після того, як з їхньою допомогою вдасться збити перший російський літак.