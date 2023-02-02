ЗСУ мінуснули розпіарений Кремлем ЗРК "Тор": епічне відео

Російські окупанти розгорнули зенітно-ракетні комплекси "Тор" на лінії зіткнення, що начебто можуть працювати навіть за дуже низьких температур. Однак Збройні Сили не дозволили установкам проявити себе в бою.

Українська армія продовжує героїчно протистояти загарбникам та знищувати все "новітнє озброєння", що ворог перекидає у нашу державу на лінію фронту. Власне, телеграм-канали зазначили, що загарбники залишились без арктичної версії системи "Тор" та показали відео, що підтверджує це.

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Не встигли похвалитися, як треба уже поминали ЗРК

Відомо, що на своєму пропагандистському телебаченні путінські журналісти розповідали тривалий час про "велич" та "міць" цих систем. Проте, як завжди, окупанти брехали, оскільки українським артилеристам вдалось вмить ліквідувати одну з таких установок, щойно вона потрапила на передову.

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За словами пропагандистів, ця установка може працювати як в ручному режимі – тобто за участю операторів – так і повністю автоматично. Водночас "вона здатна" сама контролювати окреслений повітряний простір і самостійно збивати всі повітряні цілі, які не розпізнає радіолокаційна система.

Хай там як, однак загарбникам від того майже ніякої користі, адже Збройні Сили – не дрімають.

Яка історія створення російських ЗРК "Тор" Робота над цими комплексами розпочалась в 1972 році. Через два роки було видане тактико-технічне завдання, а в 1976 році – захищений ескізно-технічний проєкт. Головний конструктор ЗРК "Тор" – росіянин Веніамін Єфремов. Власне, установку взято на озброєння ворожої армії з 19 березня 1986 року.

Нагадаємо, що станом на 1 лютого Росія втратила близько 128 420 бійців: