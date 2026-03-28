Укр Рус
24 Канал Новини України "Птахи Мадяра" ліквідували ЗРК "Тор" ворога на Луганщині
28 березня, 01:48
2

Катерина Попик
Основні тези
  • Оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили зенітний ракетний комплекс "Тор" на Луганщині.
  • Такі операції спрямовані на послаблення протиповітряної оборони ворога.

Сили безпілотних систем 27 березня завдали точного удару по російському зенітному ракетному комплексу "Тор". Внаслідок атаки знищено важливий елемент протиповітряної оборони противника.

Про це повідомили в Силах безпілотних систем ЗС України.

Що відомо про удар по ЗРК "Тор"?

Успішну операцію провели оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" у взаємодії з Центром глибинних уражень.

Українські військові наголошують, що кількість важливих цілей поступово зменшується, однак робота з їх ліквідації триває.

У підрозділі підкреслили, що так звана операція "ППОцид" послаблює здатність росіян прикривати свої позиції з повітря. Це дає додаткові можливості для подальших ударів по його силах і техніці.

Як СБС знищували ворожий "Тор": дивіться відео

Що відомо про інші втрати ворога?