"Птахи Мадяра" ліквідували ЗРК "Тор" ворога на Луганщині
- Оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили зенітний ракетний комплекс "Тор" на Луганщині.
- Такі операції спрямовані на послаблення протиповітряної оборони ворога.
Сили безпілотних систем 27 березня завдали точного удару по російському зенітному ракетному комплексу "Тор". Внаслідок атаки знищено важливий елемент протиповітряної оборони противника.
Про це повідомили в Силах безпілотних систем ЗС України.
Що відомо про удар по ЗРК "Тор"?
Успішну операцію провели оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" у взаємодії з Центром глибинних уражень.
Українські військові наголошують, що кількість важливих цілей поступово зменшується, однак робота з їх ліквідації триває.
У підрозділі підкреслили, що так звана операція "ППОцид" послаблює здатність росіян прикривати свої позиції з повітря. Це дає додаткові можливості для подальших ударів по його силах і техніці.
Як СБС знищували ворожий "Тор": дивіться відео
Що відомо про інші втрати ворога?
ЗСУ вдарили по російському радіолокаційному комплексі "Валдай" у Криму в ніч на 27 березня. Окрім цього вдалось ліквідувати військові об'єкти в Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, склад боєприпасів та командні пункти.
Бійці підрозділу "Фенікс" на Луганщині знищили рідкісну російську рухому радіорелейну станцію зв'язку Р-416Г-МС. Вона забезпечувала цифровий зв'язок між передовими підрозділами та командними пунктами ворога.
На Покровському напрямку Сили оборони завдали серії потужних ударів по російських військах. Вдалося знищити техніку, дрони, транспорт і укриття противника.