Зробимо все, щоб Путіна та причетних притягнути до відповідальності, – Квін про звірства у Бучі
6 квітня 2022 , 01:37Читать новость на русском
В Україні російські війська вчиняють найстрашніші злочини з часу Другої світової. У США вже теж висловились щодо масових вбивств, які скоїла ворожа армія в Бучі.
Там також вважають, що це звірство і воєнний злочин. У цьому також переконаний і президент США Джо Байден. Про це розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю 24 каналу.
Важливо Сподіваємось на відповідальність, – Квін припустила, чи Путін застосує ядерну зброю
Ми зробимо все, що зможемо в рамках міжнародної системи, щоб президент Путін та усі причетні до цих воєнних злочинів були притягнуті до відповідальності,
– наголосила Квін.
Байден прокоментував різанину в Бучі
- Президент США Джо Байден після оприлюднених кадрів із Бучі на Київщині підтвердив, що російський президент Володимир Путін – військовий злочинець.
- Байден назвав події у Бучі шокуючим та заявив, що необхідно провести суд із військових злочинів Росії в Україні.
Дивіться повністю інтерв'ю з Крістіною Квін: відео