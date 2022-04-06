Зробимо все, щоб Путіна та причетних притягнути до відповідальності, – Квін про звірства у Бучі

В Україні російські війська вчиняють найстрашніші злочини з часу Другої світової. У США вже теж висловились щодо масових вбивств, які скоїла ворожа армія в Бучі.

Там також вважають, що це звірство і воєнний злочин. У цьому також переконаний і президент США Джо Байден. Про це розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю 24 каналу.

Важливо Сподіваємось на відповідальність, – Квін припустила, чи Путін застосує ядерну зброю

Ми зробимо все, що зможемо в рамках міжнародної системи, щоб президент Путін та усі причетні до цих воєнних злочинів були притягнуті до відповідальності,

– наголосила Квін.

Байден прокоментував різанину в Бучі

Президент США Джо Байден після оприлюднених кадрів із Бучі на Київщині підтвердив, що російський президент Володимир Путін – військовий злочинець.

Байден назвав події у Бучі шокуючим та заявив, що необхідно провести суд із військових злочинів Росії в Україні.

Київську область звільнили від російських окупантів 2 квітня. Після цього Україна та весь світ дізналися про шокуючі події у Бучі – окупанти катували та розстрілювали людей, ґвалтували жінок, убивали дітей. Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у місті у братських могилах поховали 280 людей.

Дивіться повністю інтерв'ю з Крістіною Квін: відео

До теми – окупанти катували людей в одному з підвалів Бучі: дивіться відео