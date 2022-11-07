Зроблять небо безпечнішим: до України прибули нові системи ППО NASAMS і Aspide

Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Глава оборонного відомства подякував США, Норвегії та Іспанії за надану зброю.

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Нові системи ППО зроблять українське небо безпечнішим

Україна отримала обіцяні раніше системи ППО від США та Іспанії. Варто відзначити, що ЗРК NASAMS є норвезько-американською розробкою, то ж Норвегія також доклалася до цієї суттєвої допомоги Україні.

Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США,

– написав Резніков.

Надання Україна систем ППО: головне

Зазнаючи численних поразок на фронті, російські окупанти почали масований ракетний терор, обравши за мішень енергетичну інфраструктуру України. Через це енергомережа зазнала суттєвих пошкоджень і в різних регіонах досі тривають планові відключення електроенергії. Для масованих атак росіяни використовували різні види ракет та іранські дрони-камікадзе.

Однак російський терор не лише не залякав українців, але й посилив підтримку України з боку міжнародних партнерів. Так, після перших масованих ракетних обстрілів Німеччина передала Україні систему ППО IRIS-T – одного з найновіших у світі ЗРК.

Також США пообіцяли надати 2 батареї ЗРК NASAMS. Водночас Іспанія пообіцяла батарею Aspide та 4 системи ППО Hawk.

Та тепер постає нова загроза – Росія домовилася з Іраном про придбання балістичних ракет. Командування Повітряних сил каже, що в Україні суттєво бракує засобів, за допомогою яких можна збивати ці ракети. Для ефективної протидії цьому необхідні американські системи Patriot та далекобійні ракети ATACMS. Останні Вашингтон побоюється передавати Україні, аби уникнути ударів по Росії.

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