Зроблю все, щоб увага до України не згасала, – Зеленський до учасників фестивалю "Каннські Леви"

Президент Володимир Зеленський розповів про своє звернення до учасників фестивалю "канські Леви". Глава держави наголосив, що це важливо, адже тамтешня авдиторія – особлива.

Про це Володимир Зеленський розповів під час нічного звернення до українців, повідомляє 24 канал. Своє звернення до учасників фестивалю президент назвав дуже вагомим, попри те, що воно дуже коротке.

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Авдиторія "Каннських Левів" – особлива

Володимир Зеленський наголосив, що чим довше триває війна, тим складніше стає конкурувати за увагу людей у різних країнах світу. Саме тому учасників фестивалю президент закликав допомагати в тому, щоб про Україну та про те, що відбувається в нашій державі не забували.

Я зроблю все можливе, щоб увага до України не згасала. Закликав найбільш креативних людей світу бути в цьому нашими союзниками. І знаю, що відгук в Каннах був дуже позитивний,

– зазначив Зеленський.