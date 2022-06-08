Зросла кількість поранених: скільки дітей постраждало від агресії Кремля в Україні
Джерело:Офіс генпрокурора
Унаслідок російської агресії в Україні зросла кількість поранених. За попередніми даними, кількість становить майже 480 дітей.
На щастя, кількість жертв не змінилося. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 8 червня.
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Кількість поранених дітей зросла
Понад 741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Станом на ранок 8 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 263. Зросла кількість поранених – 478,
– мовиться в повідомленні.
5 червня російські окупанти атакували село Добропілля Пологівського району Запорізької області. Унаслідок ворожого обстрілу зазнав вогнепального поранення 9-річний хлопчик.
Також під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області.
Дані про кількість загиблих та постраждалих дітей не є остаточні. Адже прокурори не можуть дізнатися про жертви в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій – 190;
- Харківській – 122;
- Київській та Києві – 132;
- Чернігівській – 68;
- Луганській – 53;
- Херсонській – 52;
- Миколаївській – 47;
- Запорізькій – 30;
- Сумській – 17;
- Житомирській – 15.
Через постійні бомбардування та обстріли російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1958 закладів освіти, 186 з них – зруйновані повністю.Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб за цим посиланням та за номерами телефонів: +38 (096) 100 44 38, +38 (068) 323 58 56.
Останні новини про постраждалих дітей внаслідок війни
- 3 червня на пляжі в Маріуполь Донецької області двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих виявився 8-річним хлопчиком.
- Унаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок у Гірському Сєвєродонецького району Луганської області зазнав поранення 13-річний хлопець. Травми виявились несумісні з життям. Трагедія сталася 3 червня.
- Також нещодавно стало відомо про поранення 2 дітей у Волноваському районі Донецької області.
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