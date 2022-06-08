Зросла кількість поранених: скільки дітей постраждало від агресії Кремля в Україні

Унаслідок російської агресії в Україні зросла кількість поранених. За попередніми даними, кількість становить майже 480 дітей.

На щастя, кількість жертв не змінилося. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 8 червня.

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Кількість поранених дітей зросла

Понад 741 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Станом на ранок 8 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 263. Зросла кількість поранених – 478,

– мовиться в повідомленні.

5 червня російські окупанти атакували село Добропілля Пологівського району Запорізької області. Унаслідок ворожого обстрілу зазнав вогнепального поранення 9-річний хлопчик.

Також під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10 дітей в Харківській області.

Дані про кількість загиблих та постраждалих дітей не є остаточні. Адже прокурори не можуть дізнатися про жертви в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 190;

Харківській – 122;

Київській та Києві – 132;

Чернігівській – 68;

Луганській – 53;

Херсонській – 52;

Миколаївській – 47;

Запорізькій – 30;

Сумській – 17;

Житомирській – 15.

Через постійні бомбардування та обстріли російськими окупантами українських міст та сіл пошкоджено 1958 закладів освіти, 186 з них – зруйновані повністю.

Останні новини про постраждалих дітей внаслідок війни

3 червня на пляжі в Маріуполь Донецької області двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих виявився 8-річним хлопчиком.

Унаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок у Гірському Сєвєродонецького району Луганської області зазнав поранення 13-річний хлопець. Травми виявились несумісні з життям. Трагедія сталася 3 червня.

Також нещодавно стало відомо про поранення 2 дітей у Волноваському районі Донецької області.

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