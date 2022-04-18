Зросла кількість загиблих та постраждалих через обстріл у центрі Харкова

Російські військові 17 квітня обстріляли центр Харкова. Спочатку повідомили, що внаслідок ворожого вогню загинули 5 людей. Але зранку стало відомо, що кількість загиблих та постраждалих зросла.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу з Харкова.

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За її словами, з’явилися свіжі дані про кількість загиблих та постраждалих, і, на жаль, цифри збільшилися.

Через обстріл окупантами центру Харкова загинуло 6 людей, ще 24 – отримали поранення,

– наголосила журналістка.

Окрім того, зранку 18 квітня Росія знову обстріляла житловий район Харкова. Наразі невідомо, чи є там постраждалі.

Додамо, що обстріл відбувся у неділю, 17 квітня, близько 13:50. Саме тоді харків'яни почали повідомляти про вибухи у центрі міста.

У Харківській ОВА додали, що також в області обстріляли Дергачівську громаду, там загинули 2 людини і 1 отримала поранення. І загинула одна людина в Золочівській громаді.

До слова, мешканців Харкова просять протягом 18 квітня не виходити з укриттів. Російські війська продовжують посилено обстрілювати житлові райони. При цьому у сховищах радять перебувати весь час. Незважаючи на те, чи звучить сигнал тривоги, чи ні.

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