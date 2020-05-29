Чи зросте ціна на електрику і чи є загроза відключень: у "Слузі народу" заспокоїли українців

Тарифи на електроенергію влада змінювати у 2020 році не планує – для цього немає ані економічних, ані моральних підстав. Однак ціна для українців таки може зрости – пізніше.

У цьому переконував 28 травня в ефірі "Право на владу" нардеп від "Слуги народу" та голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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Чи зміниться ціна на електроенергію

Хочу всіх заспокоїти: ні в цьому кварталі, ні в наступному, ні до кінця року такого підвищення (ціни на електроенергію для українців – 24 канал) не буде,

– сказав політик.

Герус додав, що у президента Зеленського була нарада з питань енергетики, під час якої і визначили, що ціни не підійматимуть.

Та попри це, не можна говорити, що згодом (у 2021 році чи пізніше) ціни таки не почнуть рости: "Є якась інфляція, а люди хочуть, щоб зарплата зростала".

Але для такого підвищення влада повинна мати моральні підстави, тобто – спершу зробити все, щоб енергетичний комплекс держави працював ефективно.

Чи загрожують українцям відключення, як було у 90-х

За словами нардепа, станом на зараз в Україні взагалі немає дефіциту енергії:

Вугілля – з надлишком.

Газосховища – повні.

Ядерного палива – чи не на два роки наперед.

Розвивається і відновлювана енергетика.

Тож Україна, як запевнив Андрій Герус, "далека від відключень".

Чому зараз говорять про зростання ціни на електроенергію? Ціна на електроенергію може піднятись на приблизно 15 – 20%, як кажуть фахівці, через ідею виконувачки обов'язків міністра енергетики Ольги Буславець зупинити блоки атомних електростанцій.



Сама ж Буславець запевняє, що тариф на електроенергію для побутових споживачів у 2020 році не зміниться. Хоча й визнає, що виробництво дешевої атомної енергії зменшують, а виробництво дорожчої теплової та "зеленої" – збільшують.